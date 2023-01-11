صورة استشهاد شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها اليوم في نابلس

استشهد عصر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد جنيد من مخيم بلاطة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في تصريح صحفي، استشهاد أحمد عامر سليم أبو جنيد ٢١ عاماً، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، صباح اليوم، في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، اسفرت عن إصابة الشاب جنيد برصاص الاحتلال بالرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا في مخيم بلاطة شرق نابلس لتلقي العلاج، ليعلن عن استشهاده قبل قليل.

وفيما يلي صورة لشهيد "أحمد عامر سليم أبو جنيد" تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن استشهاده:



