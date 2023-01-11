بالفيديو فيديو وصول دعدوش قطاع غزة-لحظة وصول دعدوش غزة 

فيديو وصول دعدوش قطاع غزة-لحظة وصول دعدوش غزة، استقبال العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، الناشط البارز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التيك توك دعدوش عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة، وسط مشاركة كبيرة من نجوم غزة المشهورين والمعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم صاحب مطعم التاج بسام مروان المعروف بأبو بصير ملك الشاورما الضاني ، بالإضافة لمحمود أبو لبدة وأبو صافي وغيرهم.

فيديو وصول دعدوش غزة

ولقى قدوم دعدوش لقطاع غزة، اهتمام كبير من قبل نجوم غزة وجمهورغزة المتابع لدعدوش عبر موقع التيك توك المنصة التي شهرت دعدوش بمقاطع الفيديو الخاص التي كان يعرضها مع المعروف مخيمر صاحب محل المشاوي.

لحظة وصول دعدوش غزة

وفور وصول دعدوش قطاع غزة، وقبل قدومه نشر العديد من مقاطع الفيديو قبل وصوله معبر ايرز شمال غزة، واصفا أن رحلته لقطاع غزة بمثابة عيد خاص بالنسبة له، لشدة حبه واشتياقه الكبير لأرض غزة و أبناء شعبه الفلسطيني فيها، وهو ما اثبته دعدوش في استقبال العديد من أبناء غزة في بيته وضيافتهم، ومنهم محمود أبو لبدة الذي زار الضفة ومدن الداخل المحتل قبل عدة أشهر.

دعدوش يصل غزة

وفي هذه المقالة سننشر لكم مقطع فيديو للحظة وصول دعدوش مشهور التيك توك لغزة، ولحظة وصوله معبر إيرز واستقبال الناس له من قبل أهالي قطاع غزة، ضمن مقالنا الذي حمل عنوان فيديو وصول دعدوش قطاع غزة-لحظة وصول دعدوش غزة.