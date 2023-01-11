في خطوة خطيرة ..الكنيست يصادق على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل

صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى ظهر اليوم الاربعاء 11/1/2023 على مشروع قانون سحب "الجنسية" من أسرى القدس والداخل.

القانون الذي تم اقراره يهدف لسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل مقاوم

وفقا للقانون فإن مواطنا في إسرائيل أو مقيما في القدس المحتلة "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل مقاوم أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الاحتلال على زعمه.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، أعلن الإثنين الماضي ، أنه بصدد العمل عل "سنّ قانون يشرعن سحب الجنسية أو الإقامة عن حامليها بحال أدينوا بعمل عدائي ويتلقون في الوقت نفسه، نوعاً من أنواع المكافآت".

المقترح بحسب كاتس سيسمح للكنيست بكامل هيئته مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة.

وينص مشروع القانون على "الربط بوضوح بين تلقي راتب لقاء ارتكاب عمل عدائي، والحق (أو نزعه) في الجنسية أو الإقامة

ويشار الى ان الاحتلال ومنذ الافراج عن الاسير كريم يونس من الداخل المحتل ويهدد بسحب جنسيته .