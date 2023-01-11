القيادي المدلل لـ"مراسلنا": الاحتلال يُعربد بسن قوانين تستهدف القدس والأسرى والعلم قد تشعل المنطقة

أكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، أن ما يسمى وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، يمارس عربدة غير مسبوقة تجاه الفلسطينيين باتخاذ عدة قرارات مجحفة بشأن الأسرى الفلسطينيين، والمسجد الأقصى، والعلم الفلسطيني، في محاولة منه لتنفيذ وعده لناخبيه وأنصاره بإقامة "دولة إسرائيل" الدينية، أمام صمت عربي وعالمي ودولي وانقسام فلسطيني يدفعوه لتنفيذ ما يصبو إليه.

اقتحام الأقصى مرة أخرى

وشدد د. المدلل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن تهديد بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى مرة أخرى بصفته الرسمية في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، سيشعل انتفاضة جديدة، وتجسيد معركة وحدة الساحات ضد الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بتلك الانتهاكات التي تمس أقصاهم ومقدساتهم.

ودعا المدلل، الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، أن يشعلوا انتفاضة جديدة، وإحراق الأرض تحت أقدام الاحتلال وقطعان المستوطنين، كما دعا كتائب المقاومة أن ترفع وتيرة ضرباتها ضد جنود الاحتلال، واصطياد الجنود على المفترقات والحواجز العسكرية، وداخل المدن والمستوطنات المحتلة، وعدم شعوره بالأمن والاستقرار.

وطالب، الفلسطينيين، بالتوحد وعدم إعطاء بن غفير الفرصة لتنفيذ مخططاته اتجاه المسجد الأقصى، وأن تكون مخططاته بمثابة نذير شؤم عليه وحكومته المتطرفة، من خلال اشعال المقاومة وتنفيذ انتفاضة جديدة.

منع رفع العلم الفلسطيني

كما أكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال هي معركة إرادات، ولن يستطيع الاحتلال كسر إرادة الفلسطينيين، لذلك لن يستطيع بن غفير وعصبته المتطرفة منع الأهالي في الضفة المحتلة من الدفاع عن شعاره ورفع العلم الفلسطيني وإحياء مناسباته الوطنية، واستقبال الأسرى بأعراس فلسطينية مُزينة بالأعلام الفلسطينية.

وقال: "الاحتلال لن يستطيع منع الفعاليات التي من خلالها ترفع الأعلام الفلسطينية، مضيفاً: "لا بن غفير ولا حكومته المتطرفة، ولا حتى أي كائن على وجه الأرض أن يمنع أصحاب الأرض والعلم من الارتقاء بعلمهم وهويتهم عالياً".

توسيع السجون

وفي سياق متصل، اعتبر د. المدلل، أن تصريحان المتطرف بن غفير بشأن تدشين أجنحة أخرى من سجون الاحتلال لاستقبال أكبر عدد من الفلسطينيين محاولة للتنغيص على الأسرى، مشيراً إلى أن تصريحات بذلك الشأن هي محاولة لإرباك صفوف الأسرى داخل السجون.

وصرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن تنفيذ خطط بن غفير بشأن تدشين وافتتاح أقسام وأجنحة جديدة لسجون الاحتلال، سيزيد من حالة الاشتباك والمعركة داخل المعتقلات، مشيراً إلى عربدة بن غفير لن تكسر همّة الأسير المقاتل الذي هو في حالة اشتباك مستمرة مع إدارة السجون، وقد تُشعل ثورة السجون في وجه الاحتلال التي لن تُخمد إلا بتحريرهم.