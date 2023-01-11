الاقتصاد برام الله تفتح باب الاستيراد لعدد من السلع

فتحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء 11/1/2023 ، باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية A1وA2 للعام 2023.

وقالت الوزارة على الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة بالمركز الرئيسي في مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 19-1-2023، وعليه لا تنظر اللجنة إلى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ ، داعيةً إلى مراجعة موقعها لمعرفة تفاصيل الإجراءات https://www.mne.gov.ps/، كوتا 2023.