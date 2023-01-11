الجهاد يزور عائلة الأسير حبايبة في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، أمس الثلاثاء، بيت عائلة الأسير الشيخ المجاهد ناجح حسن حبايبة "أبو عكرمة"، من بلدة صانور قضاء جنين.

وفي كلمة له أشاد القيادي المحرر ماهر الأخرس بالأسير المجاهد ناجح حبايبة "أبو عكرمة" الذي حمل همَّ شعبه وكان مثالاً يحتذى به للشباب المجاهد والمقاوم الذي رفض الانصياع والاستسلام للاحتلال.

وقال الأخرس في سياق كلمته، إن حالة المقاومة المتصاعدة التي تشهدها الضفة المحتلة وانتفاضة جيل الشباب المقاوم الذي يحمل سلاحه في وجه العدو الصهيوني سيؤسس لمرحلة زوال دولة الكيان وتحرير فلسطين.

يذكر أن الشيخ المجاهد الأسير ناجح حبايبة، من قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صانور وأسير سابق أمضى عدة سنوات، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 6 أغسطس عام 2022م بعد مداهمة منزله، وحولته للاعتقال الإداري.