فيديو يظهر والد الشهداء فتحي خازم اليوم بعد الحديث عن تدهور حالته الصحية

ظهر والد الشهيدين فتحي خازم اليوم الأربعاء 11/1/2023 ، في فيديو من المستشفى التخصصي برام الله وهو يتلقى مكالمة هاتفية من المحرر كريم يونس .

وهنأ والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم المحرر كريم يونس بعد تحرره من سجون الاحتلال وطلب منه القدوم لرام الله لرؤيته .

وكان الفيديو الذي نُشر اليوم للرمز والد الشهداء فتحي حازم يظهر تحسن بسيط على الحالة الصحية بعد تدهور طرأ حالته الصحية خلال الأيام الماضية والحديث عن تورم في كافة أنحاء جسده ونقله لرام الله لتلقي العلاج ، وسط تحذيرات من عائلته أن يكون الاحتلال قام بتسميمه.

ولمع نجم والد الشهداء فتحي خازم بعد الخطب القوية التي حفز فيها المقاومين وطالب فيها بالوحدة الوطنية ، بالإضافة إلى الفيديوهات التي نشرت حول رباطة جأشه بعد وفاة نجليه خلال مقاومة الاحتلال .