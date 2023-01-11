بدران: حكومة التطرف لن تكسر إرادة شعبنا القادر على مواجهة الاحتلال

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 11/1/2023 ، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تضم عددًا من القتلة والإرهابيين، لن تكسر إرادة شعبنا في الداخل، مشددا على أن شعبنا قادر على الابتكار والإبداع والمبادرة لمواجهة الاحتلال وحكومته الإجرامية.

وقال بدران: "إن الاحتلال واهم إن ظن أن بإمكانه هزيمة شعبنا في الداخل أو أي منطقة من أماكن وجوده"، مؤكدا أن أهلنا في الداخل المحتل هم جزءٌ أصيل من شعبنا الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما دون توقف أو تردد أو تراجع، فهم أصحاب الأرض والقضية.

وتابع : "نحن كلنا ثقة بقدرة شعبنا في الـداخل المحتل على الوقوف في وجه التحديات، والحفاظ على الهوية الوطنية بشتى الطرق ومختلف الأساليب"، مشددا على أن شعبنا ومقاومته لن يترك أهلنا في الداخل وحدهم في الميدان.