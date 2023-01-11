هجوم بسكين في محطة قطار بفرنسا يصيب العشرات بالطعن

أصيب العشرات في العاصمة الفرنسية باريس بالطعن صباح اليوم الأربعاء 11/1/2023، إثر هجوم بسكين في محطة قطار "غار دي نور".

وقالت مصادر أمنية:" أن الشرطة تمكنت من القبض على منفذ الهجوم، بعد إصابته برصاصة، حيث تلقى المهاجم العناية من المسعفين في مكان الهجوم، ووصفت إصابته بالطفيفة".

وذكرت المصادر، أن السلطات الأمنية تجري في الوقت الراهن إحصاء عدد الجرحى ".

وشكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، القوى الأمنية، وقال في تغريدة له، على موقع "تويتر": "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن، ورحلات كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى.