غزة: إعلاميون يناقشون انتخابات نقابة الصحفيين

ناقش لقاء إعلامي نظمته كتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قبل نحو 18 يوماً من عقد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وبحث الإعلاميون المجتمعون، سبل تطوير العمل النقابي والآليات المطلوب اتخاذها لتفعيل هذا العمل بغية الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين.

وناقشوا، سلسلة من القضايا ذات العلاقة في العمل النقابي الصحفي، منها: الإشكاليات المتعلقة بالنظام الداخلي للنقابة المعدل لسنة 2012، وملف العضوية، وآليات الانتساب للنقابة، مشيرين إلى أهمية وضرورة الحوار واستمرار المشاورات مع المؤسسات والكتل الصحفية، للوصول إلى حالة نقابية سليمة، تراعي دمقرطة النقابة.

وطالب الإعلاميون خلال تركيزهم على ملف الحريات الإعلامية برفع الحظر عن المواقع والمنصات والوسائل الإعلامية، وضرورة العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير لكل الصحفيين.

ودعا المجتمعون، الأجسام والكتل النقابية كافة، للوقوف عند مسؤولياتها، وإعلاء صوتهم من أجل الوصول لجسم نقابي مهني يخدم الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء.

في ذات السياق، شدد الإعلاميون خلال اللقاء على أهمية دعم الإعلام المحلي الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والأزمات الاقتصادية من خلال التوجه لكل الجهات الفلسطينية والعربية لدعم الصحفيين الفلسطينيين.

كما ناقش المجتمعون الاعتداءات المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" والتي تشمل القتل الممنهج والاعتقالات والملاحقات اليومية.

وشدد المجتمعون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية من أجل البحث في القضايا المتعلقة بالمطالب الحقوقية التي تهم الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.