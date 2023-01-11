أعراض الاكتئاب وعلاجه- كيف تعرف أنك تعاني من الاكتئاب، تُعاني شرائح كبيرة من الأشخاص حول العالم من الاكتئاب سواء كان بسيط أو حاد أو نفسي أو جسدي، إلا إن اسم الاكتئاب يلازم الملايين من البشر نتيجة عدة أشياء تتصل بالإنسان والبيئة التي يعيش فيها، حيث إن المشاكل أو وفاة شخص أو انفصال شخصين أو عدم توفر فرص عمل، ومسببات كثيرة تسبب الاكتئاب للناس، إلا إن الاكتئاب ليس مرضا، وإنما حالة نفسية يمر بها الشخص نتيجة عدة مسببات تمر في حياته، فالسؤال الذي يفرض الآن، ما هي أعراض الاكتئاب، وكيف تعرف أنك تعاني من الاكتئاب، وهل أعراض الاكتئاب نفسية أم جسدية، وهل الاكتئاب بسيط أم حاد، وهل هناك علاج للاكتئاب بدون دواء أم لا.

هنا واحده من اخطر الأمراض التي تصيب الأنسان، اسمه( الاكتئاب المبتسم )!!

هذا النوع من الاكتئاب يجعل الشخص يبدو سعيدٱ، مبتسمٱ حرفيٱ، بينما يعاني داخليٱ من اعراض الاكتئاب الشديد.

ينتهي هذا النوع بالانسان علي الغالب "بالانتحار"

ولا احد يعلم ان هذا الشخص كان يعاني! pic.twitter.com/g7ijpVmyAI — hodifah almhadeen (@hodifahalmhade1) January 2, 2023

ما هي علامات الاكتئاب

أعراض الاكتئاب وعلاجه- كيف تعرف أنك تعاني من الاكتئاب، في الكثير من الأحيان يصاب الانسان بحالة من الاكتئاب النفسي أو الجسدي، لكنه لا يعرف أنه مصاب بالاكتئاب، أو أنه يعاني من أعراض الاكتئاب أو علامات الاكتئاب، لهذا يبحث الكثير عن، علامات الاكتئاب سواء الجسدية أو النفسية، أو علامات الاكتئاب البسيطة أو علامات الاكتئاب الحادة، لذا رأت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تخصص مقالة تتحدث فيها عن أعراض الاكتئاب وعلامات الاكتئاب البسيطة والحادة، وكيف يمكن علاج الاكتئاب بدون دواء، وكيف تعالج الاكتئاب في المنزل، حيث إن هناك علامات عدة للاكتئاب، هي الحزن المستمر، ضعف الثقة بالنفس، والشعور بالدونية، والشعور باليأس، والإحساس بالذنب، والشعور بالقلق، والتوتر، ونقص، أو انعدام الرغبة، أو المتعة بالنشاطات التي كانت تثير الرغبة والمتعة، وصعوبات في التركيز، أو اتخاذ القرارات، والتفكير بالموت، أو الانتحار.

وحاب افيد اي شخص وده يتأكد اذا هو يمر بإكتئاب او لا وهذي هي اعراض الاكتئاب: pic.twitter.com/OHLW6tbeVM — صلاح | SALAH (@S2ll2h1) January 5, 2023

علامات الاكتئاب عند المرأة

علامات الاكتئاب عند المرأة، إذ إن تعريف الاكتئاب، هو حالة مزاجية من عدم الرضا والقلق، والخوف، وعدم الرغبة في النشاطات التي كنت ترغب في ممارستها، إضافة إلى القلق وعدم التركيز، والحزن المتواصل إضافة إلى علامات أخرى، إذ سنخصص هذه الفقرة للحديث عن أعراض الاكتئاب عند المرأة، حيث إن هناك علامات عدة تكشف أن المرأة مصابة بالاكتئاب، وهو فقدان الوزن، وشحب الوجه، والشعور باليأس والارهاق، وعدم الرغبة في ممارسة نشاطات كانت تحبها، والبكاء باستمرار وبدون أي سبب.

علاج الاكتئاب في المنزل

هناك شرائح كبيرة من الناس لا يرغبون بالتوجه إلى الأطباء لاسيما النفسيين منهم لعلاج حالة الاكتئاب التي يمرون بها، لكنهم في الوقت ذاته يبحثون عن، علاج الاكتئاب في المنزل، إذ يرغبون في علاج أنفسهم في المنزل دون التوجه إلى طبيب مختص من أجل السرية، أو لأسباب في أنفسهم، لهذا سننشر لكم، طرق علاج الاكتئاب في المنزل، وهي، التأمل وسماع الموسيقى، وممارسة رياضة اليوغا، والتدليك والتخيل، هذه النشاطات يمكن أن تساعدك في الخروج من حالة الاكتئاب التي تعاني منها.