حزب الله يدين نشر مجلة فرنسية رسوماً مُهينة للقائد الخامنئي ويطالب بمعاقبتها

أدان حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء 11/1/2023، نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوماً كاريكاتورية اعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية القائد علي خامنئي، مطالباً السلطات الفرنسية بمعاقبة مسؤوليها.

ووصف حزب الله في بيان صحفي، الرسوم بالعمل القبيح، داعياً الحكومة الفرنسية إلى "اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".

وقال الحزب:" يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة كشارلي إيبدو من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".

من جهتها، دانت حركة المجاهدين الفلسطينية "الإساءة الفرنسية لأحد رموز الأمة ونعتبرها استهدافا متجددا للأمة بكافة مكوناتها"، معتبرة أن "إصرار فرنسا على الاساءة المتعمدة للإسلام ومعتقداته ورموزه يعبر عن مدى الكذب والزيف الذي تعيشه الديمقراطية الغربية التي تشن الحروب والحملات عندما يتعلق الأمر بمصالحها ورموزها"

وطالبت الحركة فرنسا بـ"التوقف عن مهاجمة الأمة ومحاسبة المسؤولين، فالتمادي في العداء للأمة سيجلب لها مزيداً من الكراهية".

ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرتها "عملاً مهيناً وغير لائق".

وأعلنت الخارجية الإيرانية، إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في طهران، وذلك كخطوة "أولى" في سياق الرد على نشر الرسوم.