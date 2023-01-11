بن غفير : سأقتحم الأقصى مرة أخرى

هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء 11/1/2023 ، باقتحام باحات المسجد الأقصى مجددا، بعد تنفيذه لاقتحام في الثالث من الشهر الجاري .

وقال بن غفير خلال تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال ""اقتحمت" الأقصى حتى أوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المكان " على حد زعمه .

وأوضح "" لا يوجد عندي قلق، "سأقتحم" الأقصى مجددا"

وكان إيتمار بن غفير نفذ اقتحاماً لباحات المسجد الأقصى في الثالث من يناير الجاري ، بعد التلاعب والخداع والتضليل في موعد الاقتحام ، وسط إدانات عربية وإسلامية وعالمية واسعة لتنفيذ وزير إسرائيلي اقتحام الأقصى وتدنيسه ’ في محاولة لفرض واقع جديد في الأقصى.