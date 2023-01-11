الصحة العالمية تدعو لوضع الكمامة مجدداً !

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء 11/1/2022 ، للعودة الى لبس الكمامات وخاصة في ظل الانتشار الجديد للمتحور إكس.بي.بي.1.5 ، موضحة ان التوصية قد تكون موجه للركاب خلال الرحلات الطويلة .

وبينت المنظمة انه ونتيجة تزايد الإصابات بالمتحور إكس.بي.بي.1.5 في أوروبا ، ينبغي نصح الركاب بوضع كمامات في الأماكن شديدة الخطورة مثل الرحلات الطويلة، مضيفة أنه "يجب أن تكون هذه توصية للركاب القادمين من أي مكان ينتشر فيه مرض كوفيد-19 على نطاق واسع".

وأوضحت الصحة العالمية ان المتحور الجديد إكس.بي.بي.1.5، أسرع نقلا للعدوى من "أوميكرون"، وخاصة بعد سجلت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي ما نسبته ي 27.6 %