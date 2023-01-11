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بالفيديو : لحظة نقل إصابة خطيرة لشاب من مخيم بلاطة فجر اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
11 يناير 2023
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