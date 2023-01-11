خلاف بين بن غفير ومسؤول شرطة الاحتلال حول "علم فلسطين"

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 11/1/2023، عن خلافات حادة بين شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" وما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتامار بن غفير حول العلم الفلسطيني.

وذكرت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن خلافات وقع بين بن غفير، وما يسمى المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، حول حظر رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات.

وكان بن غفير طلب من شرطة الاحتلال بعد إطلاق سراح الأسير كريم يونس، بمنع رفع العلم الفلسطيني في المناطق العامة، بما في ذلك خلال المظاهرات في "تل أبيب" وغيرها.

فيما اعترض شبتاي على هذا المطلب، بداعي أن المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، خول فقط ضابط الشرطة الميداني صلاحية تحديد فيما إذا كان يجب إزالة أعلام بشبهة التحريض.

ومن جانبه عرض بن غفير رأيًا من قبل المستشار القانوني لمكتبه، جاء فيه ـنه يمكن مصادرة علم في كل حالة، ولم يصل الطرفان إلى توافق حول هذه القضية.