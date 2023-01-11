بالفيديو إصابة خطيرة لشاب من مخيم بلاطة واشتباكات مسلحة افشلت اعتقال أحد المقاومين

فشلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 11/1/2023 ، في إلقاء القبض على المطلوب "عبد الله ابو شلال" من مخيم نابلس بعد اقتحام قوات كبيرة لمنزل المقاوم وسط تبادل لإطلاق النار بين المقاومين من كتيبة نابلس وقوات الاحتلال ، مما أوقع إصابة خطيرة في صفوف أحد الشبان.

وأفاد مراسلنا ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس ، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت في المخيم عقب اقتحام منزل المطلوب عبد الله ابو شلال في المخيم وتحطيم محتويات المنزل وتخريبها.

واعلنت المصادر الطبية ان شابا قد أصيب بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال جراء المواجهات مع قوات الاحتلال.