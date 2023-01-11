فصائل المقاومة: اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس يصب في صالح الاحتلال الصهيوني وأعوانه

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 11/1/2023، وبأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس بالضفة المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقل مصعب اشتية وكافة المعتقلين سياسياً في سجون السلطة

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن استمرار سياسات القمع وتقييد الحريات والاعتقالات السياسية في الضفة يصب بشكل كبير في صالح الاحتلال الصهيوني وأعوانه.

وعبرت الفصائل عن رفضها بشكل قاطع قيام أجهزة أمن السلطة باطلاق النار والقنابل على أبناء شعبنا، الأمر الذي يعتبر جريمة خارجة عن مبادئ وأخلاق شعبنا، وتستوجب محاسبة كل من تورط فيها.

وقالت الفصائل في بيانها :" كان الأجدر بالسلطة أن تتوقف عن هذه الممارسات التي تنتهجها ضد كوادر شعبنا ومقاوميه الأبطال، وأن تتشابك مع إرادة شعبها في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية والعنصرية. "

وأكدت، أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتداء على هذه المسيرة السلمية في نابلس يقوض حق الجماهير في الحريات العامة والتعبير عن المواقف السياسية.

وطالبت بضرورة الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين ، والتراجع الفوري عن كل الاعتداءات الآثمة والاعتقالات الجائرة التي تمارس ضد كوادر شعبنا ومقاومينا.