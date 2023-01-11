بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 11/1/2023، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.
وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت اعتقالات واسعة تضمنت كل من:
١. محمد جرير صعابنة- فحمة قرب جنين
٢. رياض عماد البدن- تقوع جنوب بيت لحم
٣. عاصف دعامسة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٤. محمد السجدي- مخيم الدهيشة
٥. نور القاضي- صوريف شمال الخليل
٦. زيد عطية الهوارين- الظاهرية جنوب الخليل
٧. مدحت نادر الهوارين- الظاهرية
٨. معاذ نادر الهوارين- الظاهرية
٩. الفتى محمد بلال الخواجا- نعلين غرب رام الله
١٠. محمد شكري الخواجا- نعلين
١١. كريم محمد مرار- بيت دقو شمال غرب القدس
١٢. معين فضل مرار- بيت دقو
١٣. جعفر ثائر ريان- بيت دقو
١٤. مؤيد طالب مخامرة- يطا جنوب الخليل
١٥. عمر خالد مخامرة- يطا