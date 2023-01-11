بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 11/1/2023، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت اعتقالات واسعة تضمنت كل من:

١. محمد جرير صعابنة- فحمة قرب جنين

٢. رياض عماد البدن- تقوع جنوب بيت لحم

٣. عاصف دعامسة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٤. محمد السجدي- مخيم الدهيشة

٥. نور القاضي- صوريف شمال الخليل

٦. زيد عطية الهوارين- الظاهرية جنوب الخليل

٧. مدحت نادر الهوارين- الظاهرية

٨. معاذ نادر الهوارين- الظاهرية

٩. الفتى محمد بلال الخواجا- نعلين غرب رام الله

١٠. محمد شكري الخواجا- نعلين

١١. كريم محمد مرار- بيت دقو شمال غرب القدس

١٢. معين فضل مرار- بيت دقو

١٣. جعفر ثائر ريان- بيت دقو

١٤. مؤيد طالب مخامرة- يطا جنوب الخليل

١٥. عمر خالد مخامرة- يطا