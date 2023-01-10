بكم سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه بمصر اليوم الأربعاء 11-1-2023 .. ارتفاع الصرف

بكم سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه بمصر اليوم الأربعاء 11-1-2023 ، وفي صبيحة اليوم يواصل أكثر من ثلاثة ملايين مصري البحث عبر محرك جوجل الشهير في سبيل معرفة سعر الدولار امام الجنيه وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على التفاصيل الجديدة حول العملات في البلاد إذ أن الدولار يواصل تسجيل ارتفاعات خلال التعاملات الأخيرة ويترتب عليكم بعد ذلك سوى المتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل إيضاح الصورة حيث ارفقنا لكم مقطعا فيديو لتعزيز الإجابة علما اننا نقوم يوميا في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها الأسعار وهي على النحو التالي:

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 11-1-2023

وفي هذه الفقرة سوف نتعرف سويا على سعر صرف الدولار امام الجنيه في السوق السوداء بمصر ، إذ ان مصرف أبو ظبي الإسلامي العربي سجلا الدولار اليوم عند مستوى 27.6 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع وعن الباقي فهي .

سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم

نواصل معكم تقديم التفاصيل حول هذا الموضوع الذي يهتم به كل شخص يريد ان يصرف الدولار سواء اكانوا مواطنين او مستثمرين وتجار ، وعند مستوى 27.55 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع في بنك البنك العقاري المصري العربي، والمصرف المتحد .

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوم

وفي بنك الأهلي فقد جاء صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 27.40 جنيهاً للشراء، مقابل 27.45 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

وعند حدود الثلاثين جنيها تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم وهذا الامر تسبب في ارباك حسابات التجار والمضاربين .

ونشير إلى أن صندوق النقد الدولي كان في وقت سابق قريب قد أعلن عند مستوى 38 جنيها ، أما في السوق السوداء فالأمر يختلف تماما ، ونؤكد إلى أن الهبوط في سعر الدولار قد تسبب انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازية .

ونواصل معكم تقديم سعر الدولار، حيث جاء في بنك مصر عند مستوى 27.25 جنيهاً للشراء، مقابل 27.30 جنيهاً للبيع.

وفي ختام مقالتنا نريد أن نلفت لكم إلى أنه يوجد احتمالية لدى بنك "HSBC Global Research" بانخفاض الجنيه مرة أخرى أمام الدولار لتسجل العملة المصرية ما بين 30 إلى 35 أمام العملة الأميركية ، ونتمنى ان نكون قد اوفينا لكم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع المتجدد على مدار الساعة .