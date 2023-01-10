محمد صلاح يتوج بلقب الرياضي العربي الأبرز في 2022

حصد النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022"، من خلال استطلاع أجرته شبكة "RT" الروسية.

وحصد صلاح 2823 من أصوات الاستطلاع، ما يشكل نسبة 28.6% من أصل 9840 صوتا شارك في الاستطلاع الذي بدأ في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من كانون الثاني/ يناير الحالي.

فيما حل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي وصل مع منتخب بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر، في المركز الثاني بحصوله على 2427 صوتا، بواقع 24.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

كما احتل لاعب الوسط الدولي السعودي سالم الدوسري المركز الثالث بحصوله على 1195 صوتا، ما يمثل 12.1 بالمئة من إجمالي الأصوات.

ورغم غيابه عن بطولة كأس العالم قطر 2022 لعدم تأهل مصر، حافظ محمد صلاح على شعبيته كأفضل الرياضيين العرب بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي في مختلف المسابقات.