اتفاق بين وزارة الأوقاف ونقابة السيارات بمكة لتسهيل تنقل حجاج فلسطين

أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء 10/1/2023، توقيعه اتفاقية مع رئيس النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة أسامة السمكري لنقل حجاج دولة فلسطين في المشاعر المقدسة لموسم الحج القادم 1444 – 2023.

ووفقاً للوزير البكري، فتنص الاتفاقية على ترتيب وتنظيم نقل حجاج دولة فلسطين أثناء توجههم إلى مشعري منى وعرفات وذلك باستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة المستخدمة أثناء موسم الحج والتي تراعي شروط السلامة العامة والمصادق عليها من قبل جهات الاختصاص في المملكة.

وأوضح الوزير البكري، أن "وزارة الأوقاف بدأت بالتحضير لموسم الحج بشكل مبكر وأن جميع الطواقم تعمل وفق الخطة الموضوعة من أجل ضمان موسم مميز يلبي احتياجات ضيوف الرحمن".

وبين وزير الأوقاف، أن هذا التعاون المبكر مع نقابة السيارات الجهة المختصة بتوفير وسائل نقل ضيوف الرحمن جاء من أجل إنجاز جميع الملفات المتعلقة بموسم الحج، وأن نقل الحجاج من المشاعر المقدسة يعتبر التحدي الأكبر لإهمية الالتزام بالوقت المخصص.

وثمن البكري الدور الكبير لنقابة السيارات وتعاونها المميز مع بعثة الحج الفلسطينية من خلال تزويدها أولًا بأول بالبرامج الموضوعة والخطط التي تؤمن سلامة نقل الحجاج في المشاعر المقدسة.

فيما قدم نقيب السيارات بمكة، شرحاً عن الخطط التي تقوم بها النقابة العامة للسيارات على كافة الأصعدة وفي مختلف المواقع تنفيذا لتوجيهات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هناك نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج والتي تتيح مزيداً من السلاسة والمرونة والأمان.

ورافق الشيخ حاتم البكري خلال توقيع الاتفاقية، وفد من وزارة الأوقاف ضم حسام أبو الرب وكيل الوزارة والمستشار محمود النيرب ومحمود حمد مدير عام الحج وفضل قنيبي نائب مدير عام الحج.