بالصور اتحاد العرب يجددون طلبهم لهيئة التقاعد لانضمام موظفي الوكالة لها بعد الرفض سابقاً

أكد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن الاتحاد قدَم طلباً جديداً لهيئة التأمين والمعاشات لإعادة النظر في ملف انضمام الموظفين لها.

وقال المسحال في تصريح لإذاعة القدس:" إن الاتحاد تقدم بطلب جديد لهيئة التأمين والمعاشات لإعادة النظر في رفض الهيئة لانضمام موظفي الوكالة".

وأوضح المسحال، أنه جرى تم تقديم كافة أسماء المشتركين دون تفاصيل وإعطاء كافة الضمانات للهيئة لدفع الاشتراكات وتوسيع أعداد المشتركين".

جدير بالذكر، أن مايقارب من 13 ألف من موظفي الأونروا تقدموا بطلب للانضمام لهيئة التأمين والمعاشات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض .

فيما يلي صورة عن رفض الهيئة لطلب الموظفين



