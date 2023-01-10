ثورة السجون: الأسرى يستعدون لخطوات تصعيدية ويشكلون لجانًا نضالية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنّ الأسرى شكلوا لجانًا نضالية تضم كل فصائل العمل الوطني داخل السجون الإسرائيلية، لمواجهة الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير أثناء زيارته سجن نفحة قبل أيام.

وأوضح أبو بكر، في تصريح صحفي، أنّ الأسرى يستعدون لخوض خطوات تصعيدية و عصيان وإضرابات في حال أقدمت الحكومة الجديدة على تنفذ إجراءاتها الجديدة.

وعقّب على قيام إدارة السجون بنقل ما يقارب 80 أسيرًا إلى سجن نفحة خلال اليومين الماضيين، بقوله: إنّ هذا الاجراء يأتي ضمن مخطط لإدارة سجون الاحتلال لإفراغ سجن هداريم وتحويله الى سجن جنائي للمدنيين.

يذكر أنّ بن غفير، أبلغ بأنه سيبدأ بحملة ضد الأسرى، مثل منع الكنتينا ومنع التنظيم داخل السجون الذي ينظم العلاقات بين الأسرى وإدارة السجون، وهناك محاولات لإلغاء الفورة والمزيد من العقوبات