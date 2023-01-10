موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023، يستعد قرابة الـ 80 ألفاً مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية من قطاع غزة، و35 الفاً من الضفة الغربية المحتلة، لصرف الدفعة كاملة من مخصصات ومستحقات الشؤون الاجتماعية للعام الجديد 2023، خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً لمصادر صحفية فلسطينية رجحت أن يتم الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية عقب الانتهاء من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة.

موعد صرف الشؤون الاجتماعية غزة

ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

ومخصصات الشؤون الاجتماعية اخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها غزة؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر.

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ورغم ما نشرته بعض وسائل الاعلام الفلسطينية عن مصادر مالية في السلطة الفلسطينية بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023، الإ أن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، قد تحدث يوم أمس الإثنين ، حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وآخر تطورات عمل الوزارة على صعيد المساعدات النقدية ومن الفئات المحجوبة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة

وبين المدهون أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المدرجة على برنامج التحويلات الرقمية حتي اللحظة لم يحدد"، لافتاً إلى أن الدفعة القادمة من صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ستشهد إزالة للعديد من الأسر في قطاع غزة خاصة التي لديها تصريح عمل في الداخل المحتل.

ونحو 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة المدرجة على برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون"، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، مساء اليوم السبت، عن موعد صرف الدفعة الأولي من مخصصات الشؤون الاجتماعية للعام الجديد 2023.

وبينت المصادر أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيتم تحديده نهاية الأسبوع الحالي عقب الانتهاء من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت أن الأموال المخصصة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وصلت للجهات المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية وزارة المالية في رام الله، مبينة أن آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون وفقاً للألية المتبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023

وكان مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، قد كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله، مشدداً على أن التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة، للدخول إلى رابط فحص الشئون الاجتماعية برقم الهوية اضغط هنـــا