الاحتلال يعيد اعتقال أسير أفرج عنه بعد 27 عامًا..!

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر نبيل مسالمة (51 عاما) من الخليل، ولذلك عقب الافراج عنه مباشرة، بعد أن قصى 23 عاما في سجون الاحتلال.

ووفق بيان نادي الأسير، فقد صعدت سلطات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسعت من دائرة استخدامها بعد أن تركزت هذه السياسة بحق الأسرى المقدسيين.

والأسير نبيل مسالمة اعتقل عام 2000م، وأصدر الاحتلال حكما عليه بالسجن مدة 23 عاما، كما تعرض مسالمة للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، بمجموع 27 عاماً طوال حياته.