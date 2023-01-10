رابط بث مباشر مباراة الهلال والرائد دوري روشن السعودي الان يلاشوت، خلال دقائق قليلة مقبلة، ستكون مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي الممتاز محط بحث متواصل من قبل الجمهور السعودي العاشق لناديه الهلال خاصة وأن المباراة ستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأمر الذي جعل من مشاهدة مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي الممتاز الأكثر بحثا لمشاهدة مباراة الهلال والرائد التي ستلعب لحساب الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

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ومشاهدة مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي ستكون معروضة عبر قناة SSC1 HD بتعليق مشاري القرني، القناة الوحيد التي تمتلك الحقوق الكاملة لعرض مباريات الدوري السعودي الممتاز، بما فيها مباراة الهلال والرائد التي ستقام عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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وجاء في تشكيل مباراة الهلال أما الرائد، بالنسبة لفريق نادي الهلال، في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، أما خط الدفاع: سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - على البليهي - حمد اليامي، فيما خط الوسط: لوسيانو فييتو - محمد كنو - جوستافو كويلار، أما خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - صالح الشهري - سالم الدوسري، وذلك وفقاً للخطة المعلنة من قبل مدرب الهلال رامون دياز.

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ولتذكير فأن مباراة الهلال والرائد تنطلق في دوري روشن السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC1 SD، كذلك قناة SSC5 SD، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مقالنا رابط بث مباشر مباراة الهلال والرائد دوري روشن السعودي

على ذكر مباراة الهلال والرائد :



نتذكر ما فعله المعيوف عندما تصدى لركلة جزاء وسجل فيهم من ركلة جزاء في نفس المباراه 💙👏🏻 pic.twitter.com/9NF1NAf95R — علي سالم★‏ (@al1e1_) January 9, 2023

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ونظراً لان مباراة الهلال والرائد مباشر ستكون معروضة عبر قناة SSC بتعليق مشاري القرني، سنرفق لكم في مقالنا هذا تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي، فقد جاء تردد قناة SSC1 HD على النحو التالي : القمر: نايل سات، أما التردد : 12417، فيما أفقي H، أما معدل الترميز: 27500.

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وقبل مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد، سنوضح لكم أن وضع فريق الهلال قبل هذه المواجهة أمام الرائد وطبيعية النتائج التي حققها الفريق أمامه، فقد فاز الهلال على الرائد في المواجهة الاخيرة التي جمعت الفريقين في إياب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي بهدف دون مقابل، وسبقه انتصار بثنائية نظيفة، وقبلها بثلاثة أهداف لاثنين، وأيضا هدف نظيف.

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وبات دوري روشن السعودي محط اهتمام عالمي وعربي وسعودي واسع خاصة بعد ضم فريق النصر السعودي للنحم العالمي كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون دولار، والذي وفقاً لكافة المحللين الرياضيين العرب والسعوديين خصوصاً سيعمل انضمام كريستيانو رونالدو للعب في الدوري السعودي على تعزيز مكانة الدوري السعودي الممتاز وزيادة المتابعة والاهتمام العالمي به.

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ولمشاهدة مباراة الهلال والرائد عبر موقع يلاشوت المتخصص في عرض المباريات على مدار الوقت والساعة، خاصة وأن موقع يلا شوت يعرض المباريات بخلاف غيره بجودة عالية جداً وصورة غير متقطعة، لهذا احتل موقع يلا شوت مكانة عالية في عملية البحث عن مشاهدة مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي، ضمن مقالنا رابط بث مباشر مباراة الهلال والرائد دوري روشن السعودي الان يلاشوت هنـــــــــا.