بالفيديو "السلطة" تقمع مسيرة تطالب بالإفراج عن مصعب اشتية والمعتقلين السياسين

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه مسيرة وسط نابلس.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الأجهزة الأمنية هاجمت المتظاهرين في المسيرة بعد خروجها للمطالبة بالإفراج عن المطارد المعتقل مصعب اشتية والمعتقلين السياسيين .

وقالت الناطقة باسم أهالي المعتقلين السياسين، أسماء هريش، إنه "تم قمع هذه الوقفة التضامنية بشكل مفاجئ، وما يقارب من 200 مشارك قامت أجهزة السلطة بالإعتداء عليهم".

وأضافت هريش في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية اعتدت على الصحفيين وصادرت هواتف البعض، مشيرة إلى أن أجهزة السلطة طلبت منهم التراجع من مكان التغطية.

واشارت إلى ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية خلال العام المنصرم، مبينة أنها زادت بعد ظهور الحالات المقاومة كعرين الأسود وغيرها.

وأوضحت هريش أن عدد من المعتقلين سبب اعتقالهم هواعتراضهم على سياسة الاعتقال السياسي بدون سبب، لافتة أن 60 معتقل سياسي موجودين في سجون أجهزة السلطة، بينهم 20 من مدينة نابلس.

وبينت أن هناك قرارات من المحكمة بالإفراج عند عدد من المعتقلين، مؤكدة ان أجهزة السلطة ترفض ذلك بشكل قاطع.