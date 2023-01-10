صورة القيادة الشمالية للاحتلال تجرى تقييمًا للوضع بمشاركة نتنياهو

ذكر الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الشمالية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تجري حاليًا تقييماً للوضع الأمني.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الاجتماع بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤاف غالانت.

ووفق قناة كان العبرية، قال رئيس الوزراء نتنياهو: "نحن مصممون على محاربة أي محاولة من قبل إيران للتموضع في سوريا على حدودنا الشمالية، ونحن مصممون على محاربة أي محاولة من قبل حزب الله لإظهار العدوان علينا من لبنان".

وتابع نتنياهو: "من يحتاج أن نذكره بخطوطنا الحمراء حول هذا الأمر سوف يتلقى ذلك"؛ حسب القناة.



