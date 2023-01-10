"أبو مذكور" يوضح لـ"فلسطين اليوم".. هل ستنخفض تسعيرة الحج والعمرة في غزة..!؟

قال رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في قطاع غزَّة، عوض أبو مذكور، إنهم أُبلغوا اليوم بتخفيض السعودية قيمة التأمين على المعتمرين.

وأضاف أبو مذكور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الرحلات المقبلة للمعتمرين ستنخفض (30) دينار من المبلغ الأساسي.

وحول خفض تسعيرة الحج للفلسطينيين، أوضح أنهم لم يبلغوا حتى اللحظة بخصوص تخفيض الرسوم على الحجاج، مشيرًا إلى أن ما التخفيض سيكون للمعتمرين الجدد.

وأشار إلى أن السعودية قامت بتفعيل الأعداد الاصلية للحجاج، مبينًا أنه سيخرج من غزة هذا العام نحو 2508 شخص، ما سيزيد الطلب على الفنادق، وبذلك ترتفع التسعيرة.

وبين أبو مذكور: "ارتفاع وانخفاض التسعيرة مرتبط بالعرض والطلب، قد يرتفع السكن في مكة والمدينة وبعد 15 يوم ترتفع تسعيرة 50 دولار، وفي رمضان قد تصل لـ 150 دولار".

وتوقع أن ترتفع تسعيرة العمر في الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تسعيرة الطيران تزيد 50 دولار، بدءا من نهاية شهر رجب وبداية شهر شعبان، فيما يزيد السكن 30-40 دينار.

وأوضح أن زيادة تسعيرة الفنادق في السعودية تأتي بسبب زيادة أعداد الوافدين للعمرة والحج، ما يدفع أصحاب الفنادق لرفع التسعيرة.، وفي حالة قلة الطلب تنخفض التسعيرة.

وكشفت السعودية، أمس الاثنين، عن طبيعة القيود التي سيتم فرضها هذا العام في موسم الحج لعام 1444 هـ.

وقال توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وأضاف الربيعة في تصريحات صحفية، أنه جرى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63% اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرًا إلى عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا وبدون تحديد العمر.

وأكد ربيعة، أن أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على عمر الحجاج.

وأوضح وزير الحج والعمري، أنه يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في السعودية.

ولفت ربيعة، أنه سيتم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية بين الشركات خلال موسم الحج.