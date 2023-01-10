بالفيديو : محمود العارضة.." نعزي باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:27 م
10 يناير 2023
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بالفيديو : محمود العارضة نعزي باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد

 

 

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