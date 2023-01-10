تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
12° - 12°
الخميس
12° - 12°
الجمعة
13° - 13°
السبت
12° - 12°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.53
يورو
3.74
جنيه مصري
0.13
دينار أردني
4.97
جنيه إسترليني
4.25
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو : محمود العارضة.." نعزي باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:27 م
10 يناير 2023
بالفيديو : محمود العارضة نعزي باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد
متعلقات
ماذا قال الشهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد في وصــيته؟
06:31 ص
نادي الأسير: نقل الأسير ناصر أبو حميد بشكل عاجل إلى سجن مستشفى الرملة
08:52 ص
عائلة الأسير ناصر أبو حميد: الطاقم الطبي أبلغنا أن ناصر لا يمكن أن يعود لوعيه
10:51 م
الاحتلال يقرر السماح لوالدة وشقيقة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته بشكلٍ عاجل
06:36 م
عاجل