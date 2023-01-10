راصد جوي لـ"مراسلنا" : لهذا السبب لم تتأثر فلسطين بمنخفض جوي قوي حتى اللحظة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية بدءًا من الليلة وحتى نهاية الأسبوع المقبل، وموعد المنخفض الجوي القادم، وأسباب عدم تأثر البلاد بمنخفضات قوية.

وأوضح العلامي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الاستقرار الجوي، خلال نهار اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة قريبة من معدلها السنوي المعتادة، وتكون والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشار الراصد العلامي، إلى أن يومي الأربعاء والخميس لا يوجد تغير يذكر على درجات الحرارة، لكن مساء الخميس ويوم الجمعة تتأثر فلسطين بمنخفض جوي متواضع التأثير، يكون تركيز هطول الأمطار على مناطق فلسطين المحتلة، والسواحل الشمالية والوسطى، وتصل بشكل ضعيف جداً للأجزاء الساحلية الجنوبية.

وأشار إلى عودة الأجواء إلى الاستقرار منتصف الأسبوع المقبل، متوقعاً أن تحمل الأسابيع المقبلة التغيرات للحالة الجوية النمطية السائدة في البلاد، وأن تتأثر فلسطين بمنخفضات جوية حقيقية عميقة قطبية "والله تعالى أعلى وأعلم".

وأرجع أسباب عدم تأثر فلسطين بمنخفضات جوية ذات تأثير قوي وطويل، إلى وجود مرتفع جوي يسيطر على منطقة الحوض الشرقي بشكل كامل، ومناطق جنوب شرق أوروبا، يعمل على حجب وصول أي منخفض جوي قوي إلى المنطقة بخلاف حالة عدم الاستقرار التي تشهدها فلسطين ليوم واحد أو اثنين على أكثر تقديم.

وذكر الراصد العلامي، أن معدل كميات الأمطار في المناطق الفلسطينية منخفضة جداً، تتراوح من 20- 40% في غالبية المناطق الفلسطينية بشكل عام، رغم مرور أكثر من نصف مدة المربعانية الشتوية.