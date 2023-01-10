الجهاد الإسلامي: ذكرى هبة النقب تأتي امتدادا لصمود شعبنا وانتفاضته ضد التهجير وطمس الهوية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 10-1-2023، أن هبة النقب التي انطلقت في العاشر من يناير 2022م، جاءت لمواجهة الاحتلال الفاشي وشرطته المدججة بالسلاح، ومخططاته للسيطرة على قرى الفلسطينيين تحت ستار "التشجير"، بهدف الاستيلاء على الأرض وطمس الهوية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها:" تأتي هذه الهبة امتداداً مباركاً لمسيرة وانتفاضة شعبنا في كل الساحات على مدار عقود من المواجهة ضد جرائم الاستيطان والتهجير التي يمارسها الاحتلال من أجل طمس الهوية الفلسطينية والعربية، واستهداف أبناء شعبنا، والتي تتزامن مع محاولات تهويد المسجد الأقصى".

وأضافت :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نستذكر هذه الهبة المباركة، لنجدد التحية لأهلنا في الداخل المحتل وفي النقب الذين يمثلون عنواناً للصمود والتمسك بالأرض والتاريخ رغم كل مخططات الاحتلال، ويدافعون بكل ما لديهم من إيمان وثبات عن إرث قضيتنا العادلة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

في ذكرى هبة النقب.. شعبنا يواصل انتفاضته حتى دحر الاحتلال

تمر اليوم ذكرى هبة النقب البطولية، التي انطلقت في العاشر من يناير 2022م، في مواجهة الاحتلال الفاشي وشرطته المدججة بالسلاح، ومخططات السيطرة على قرى الفلسطينيين تحت ستار "التشجير"، بهدف الاستيلاء على الأرض وطمس الهوية الفلسطينية.

تأتي هذه الهبة امتداداً مباركاً لمسيرة وانتفاضة شعبنا في كل الساحات على مدار عقود من المواجهة ضد جرائم الاستيطان والتهجير التي يمارسها الاحتلال من أجل طمس الهوية الفلسطينية والعربية، واستهداف أبناء شعبنا، والتي تتزامن مع محاولات تهويد المسجد الأقصى.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نستذكر هذه الهبة المباركة، لنجدد التحية لأهلنا في الداخل المحتل وفي النقب الذين يمثلون عنواناً للصمود والتمسك بالأرض والتاريخ رغم كل مخططات الاحتلال، ويدافعون بكل ما لديهم من إيمان وثبات عن إرث قضيتنا العادلة.

ندعو أهلنا وشعبنا إلى مواصلة الجهود وتوحيد كل الطاقات للدفاع عن الأرض الفلسطينية المباركة، والتصدي لكل محاولات الإقصاء والإلغاء الممنهجة التي يمارسها الاحتلال المجرم، والذي يستوجب وقفة دولية وقانونية جادة للدفاع عن شعبنا ولجم هذه الاعتداءات المستمرة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الثلاثاء 17 جمادى الاَخرة 1444هـ، 10 يناير 2023م