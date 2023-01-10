الاحتلال يستهدف كوارد حركة الجهاد الإسلامي في الضفة ويشن حملة اعتقالات  

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 10/1/2023 عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي خلال حملة اقتحام ومداهمة في محافظة الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت المحرر الجريح محمد وحيد أبو مارية "21 عاماً"، الذي أصيب في وجهه خلال مواجهات في بلدة بيت أمر في 19 نوفمبر 2022م ووصفت إصابته بالخطيرة، وهو نجل الأسير المحرر وحيد أبو مارية (56 عاماً) الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحررين: عبد الله محمد أبو مارية (22 عاماً)، وشقيقه: حمدي محمد أبو مارية (24 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب: مقيم حسني البرغوثي (21 عاماً)، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات في بلدات وقرى الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي وأبناء شعبنا الصامد في ظل تصاعد عمليات المقاومة.



