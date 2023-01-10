في خطو تاريخية … محامي آلي "ربورت" في المحاكم الأمريكية

في خطوة وصفت بالتاريخية ، من المقرر أن يترافع محامي آلي "ربوت" أمام المحاكم الأمريكية فبراير القادم ، في دعوى ضد شخص تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة، حيث سيتواصل المحالم الآلي مع بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج.

وفقا لـ"يو إس إيه" توداي لم يتم حتى اللحظة الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه ، الآن الجلسة سيتابعها المحامي الآلي لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل "هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟"، أو "هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟" وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة ليست الأولى التي تدخل روبرت صناعي لقاعة المحاكم فالصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.