استياء بالنصر السعودي من مباراة رونالدو الأولى

قال رودي غارسيا مدرب النصر السعودي :"إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جرمان في الرياض هذا الشهر".

وكان قد غاب رونالدو الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل الماضي.

وأوضح غارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عاما قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير.

وأضاف مدرب النصر السعودي: "كمدرب للنصر لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام".

وتابع: "فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة.. نحن في الصدارة ونحن سعداء. هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك".

ويرى غارسيا أن انتقال رونالدو للسعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأميركي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من 10 ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.

وبدوره، قال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق:" إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب كرة القدم بعد شهرين صعبين حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.