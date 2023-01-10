تعرف على فوائد البطاطا الحلوة.. مكافحة السرطانات وتقوية القلب ابرزها

تنتشر البطاطا الحلوة هذه الأيام وخاصة مع بداية فصل الشتاء ، للذة طعمها وإعطائها الجسم التدفئة إلا أن العديد من المواطنين لا يعرفون الفوائد الحقيقة للبطاطا الحلوة .

وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة وخاصة أنه يحتوي على أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، مما يجعل لها العديد من الفوائد تعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية.

تعرف على فوائد البطاطا الحلوة

تعزيز صحة القلب والشرايين ، وخاصة أن البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، يجعل لها دوراً كبيراً في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدًا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم .

مكافحة السرطانات : في بعض الأبحاث التي تم إجراؤها وجد بأن البطاطا الحلوة قد تلعب دوراً كبيراً في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وبصفتها غنية في مركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

فوائد مذهلة لمرضى السكري: تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.

إمداد الجسم بالطاقة: مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري.

فوائد مذهلة لمرضى السكري: تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.

المناعة: مصدر غني وعالي في كل من فيتامين ج وبيتا كاروتين، فبالتأكيد ستلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييدها للجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة.

لصحة البشرة والعيون: البطاطا مصدر لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي .

مكافحة السرطانات : في بعض الأبحاث التي تم إجرائها وجد بأن البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وبصفتها غنية في مركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

الوقاية من فقر الدم : البطاطا الحلوة مصدر للحديد والفوليت بالتأكيد سيكون لها دور في الوقاية من فقر الدم