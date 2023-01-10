بعد هزيمته "أوكسفورد".. الأرسنال يواجـــه مانشستر سيتي

من المقرر أن يواجه فريق أرسنال الإنجليزي، قريباً، غريمه مانشستر سيتي بعد فوزه على أوكسفورد.

وكان تغلب آرسنال على مضيفه أوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، أمس الاثنين، ضارباً موعدا مع مانشستر سيتي في الدور التالي.

وخلال المباراة، صمد أوكسفورد في الشوط الأول قبل أن ينهار على مدى 13 دقيقة في منتصف الشوط الثاني عندما تلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ويُشار إلى أنه خاض أرسنال المباراة بتشكيلة قوية لا سيما في خط الهجوم بقيادة بوكايو ساكا وادي نكيتيا والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

وافتتح اللاعب المصري محمد النني التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية إثر تمريرة من البرتغالي فابيو فييرا من ركلة حرة (63)، قبل أن يضيف نكيتيا الثاني إثر تمريرة بينية من فييرا أيضا فراوغ الحارس إدوارد ماكغينتي وسدد في الشباك (70) ثم الثالث بعد تمريرة من مارتينيلي ليغمز الكرة من فوق الحارس (76).

جدير ذكره أنه تصدر الأرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي اكتسح تشلسي برباعية نظيفة، الأحد، في مسابقة الكأس.