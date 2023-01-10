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بالفيديو : تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها نابلس قبل قليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
10 يناير 2023
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