بالفيديو : تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها نابلس قبل قليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
10 يناير 2023
قوات الاحتلال.PNG
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