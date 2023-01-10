طلبة مدارس الأونروا يُنهون امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم والحكومة الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
10 يناير 2023
مدارس الاونروا
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يُنهي طلبة مدارس الأونروا في قطاع غزة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 ، لقدموا امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الأساسية والإعدادية اليوم كآخر امتحان.

ويواصل طلبة المدارس الحكومية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر تقديم امتحاناتهم لنهاية الفصل حتى يوم الخميس القادم ، حيث يتقدمون اليوم لامتحان التكنولوجيا ، على أن تبقى مادتان فقط .

وكانت امتحانات "الأونروا" قد شابها العديد من الاحتجاجات من قبل الأهالي نتيجة صعوبة الأسئلة  ليكون الرد أن السبب في الفاقد التعليمي .

وكان طلبة المدارس الحكومية والأونروا بدأوا الامتحانات في الثاني من يناير الجاري ، وتبدأ الإجازة في الحادي عشر من يناير ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في ال23 من يناير .

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