سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، يستحوذ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على حيز كبير من اهتمام الناس في مصر، وذلك بعد أن انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية الأخرى المتداولة في مصر، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعويم الجنيه المصري، لذلك ترتفع وتيرة البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم؛ لأن سؤال، سعر الدولار اليوم في مصر يشغل بال الملايين في الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

بشكل متواصل يستمر البحث عن، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، لأن السوق السوداء في مصر ملجأ الآلاف من المصريين الذين يرتادونها من أجل شراء أو بيع العملات الأجنبية التي لديهم مقابل الجنيه المصري والعكس أيضا، لذا يتواصلون باستمرار مع تجار العملات للسؤال عن، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، لأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يشهد ارتفاعاً ملحوظا في المعاملات الصباحية، حيث أظهرت البيانات لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء المصرية بلغ نحو 30 جنيهاً.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي

أسعار العملات وجهة المصريين في كل صباح، خاصة الفئة التي تتابع لحظة بلحظة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لاسيما بعد الإجراءات من سلطات النقد في مصر بتعويم الجنيه المصري، حيث وبعد الاطلاع في سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أظهرت البيانات أنه وصل 27.40 جنيه عند الشراء، أما عند البيع فقد سجل و27.45 جنيها مصرياً، مقابل 27.05 جنيه عند الشراء، و27.1 جنيه عند البيع وذلك في مستهل التعاملات.

استمر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، في الارتفاع التدريجي الذي بدأه نهاية الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، ليصل إلى 27.61 جنيهًا كمتوسط سعر في البنوك، و27.62 جنيهًا كسعر رسمي من البنك المركزي.

🧵 pic.twitter.com/ej3fMmVVxi — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) January 9, 2023

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

وسننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، وسنجل في هذه المقالة التي تختص في الحديث عن، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي: 27.50 جنيه للشراء – 27.60 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي: 27.50 جنيه للشراء – 27.60 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 27.50 جنيه للشراء - 27.60 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فقد وصل لـ 27.50 جنيه للشراء – 27.60 جنيه للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.