حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 2023-01-1، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء2023-01-11

يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.