عالم فيروسات: "كورونا" انتهت وقد تعود في هذه الحالة!

يرى رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه" الألماني كريستيان دروستن، في تصريحات لصحيفة "أن جائحة كورونا قد انتهت".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال فيها:"إننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت".

ولفت رئيس علم الفيروسات إلى أنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف.

وبشأن احتمالية عودته(الفايروس)، أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة لعودة الفايروس، تمكن بظهور متغير جديد له

واستبعد عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن ظهور متغير جديد للفايروس، قائلاً:"لكنني لا أتوقع ذلك حالياً".