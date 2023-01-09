إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شرق جنين

أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق بغاز قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الإثنين، شرق مدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لمصادر صحفية فلسطينية، فأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة حالة من التوتر، اثر الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، والتي زادت في معدلاتها خلال الفترة الحالية بفعل الحماية التي يمارسها جنود الاحتلال لقطعان المستوطنين، فضلاً عن الدعم المستمرة من قبل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" التي شددت من اجراءاتها ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.