قاسم: اجتماع "منتدى النقب" إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال

علقت حركة حماس، اليوم الاثنين، على خلفية اجتماع "منتدى النقب" التطبيعي في أبو ظبي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن استمرار عقد اللقاءات التحضيرية لما يسمى "منتدى النقب" التطبيعي، والتي كان اخرها في دولة الإمارات بمشاركة الكيان الصهيوني و دول من المنطقة، إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال، خاصة في ظل حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية، ما يشجعها على تصعيد عدوانها على شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع "منتدى النقب" في أبوظبي، والذين يضم مسؤولين من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة و"إسرائيل"، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة.