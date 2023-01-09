خلال 24 ساعة الأخيرة: 15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المختلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وتحطيم مركبات مستوطنين، ومواجهات في 10 نقاط.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال واشتبكوا معها خلال اقتحام بلدة الزبابدة في جنين.

واشتبك المقاومون بالرصاص مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا في طوباس.

كما استهدفوا قوات الاحتلال بإطلاق النار في مستوطنة "كرمي تسور" بالخليل.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، وحطموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس وقلقيلية وجنين وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين معطى، مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين، جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و (37) عملية طعن أو محاولة طعن، و (18) عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.