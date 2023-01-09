هل سيعود الحج هذا العام كما قبل "كورونا".. وزير الحج بالسعودية يجيب..؟

كشفت السعودية، اليوم الاثنين، عن طبيعة القيود التي سيتم فرضها هذا العام في موسم الحج لعام 1444 هـ.

وقال توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وأضاف الربيعة في تصريحات صحفية، أنه جرى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63% اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرًا إلى عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا وبدون تحديد العمر.

وأكد ربيعة، أن أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على عمر الحجاج.

وأوضح وزير الحج والعمري، أنه يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في السعودية.

ولفت ربيعة، أنه سيتم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية بين الشركات خلال موسم الحج.