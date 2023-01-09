"حماس" تعلق على ما نشرته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية"

فندت حركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، كافة الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام "الإسرائيلية" حول تقييد تركيا تحركات قيادة الحركة على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي :" إن ما نشرته صحيفة هآرتس العبريّة حول تقييد تركيا لتحركات قيادة حماس لديها أكاذيب وجزء من تحريض الآلة الإعلامية الصهيونية ضد الحركة وقيادتها".

وشدد على أن حركته تربطها علاقات جيدة مع تركيا وتسعى لتطويرها.

زعمت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين 9/1/2023 ، أن تركيا بدأت بفرض قيود على تحركات قادة حماس على أراضيها، وخاصة بعد التقارب الأخير وتبادل السفراء.

وقالت الصحيفة ان المخابرات التركية تفرض قيوداً على تحركات قيادة حماس برئاسة صالح العاروري واثنين آخرين كان قد أفرج عنهما في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعدا إلى الأراضي التركية ومنعا من العودة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن تركيا لا تزال ترفض حتى الآن المطلب "الإسرائيلي" بإبعاد قادة الحركة عن أراضيها، لكنها تفرض قيوداً على تحركاتهم ونشاطهم، الأمر الذي يضطر صالح العاروري للبقاء على "خط تركيا بيروت".