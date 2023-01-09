الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، أسيراً محرراً من مدينة طولكرم.

وفي تصريح صحفي، قال نادي الأسير الفلسطيني :" إن : قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد الشراقة (24 عامًا) من بلدة عنبتا/ طولكرم على حاجز عناب العسكري قبل قليل".

والمحرر أحمد شراقة، كان قد أمضى في اعتقاله الأول 32 شهراً، كما تم اعتقاله في 28-6-2021م، وأفرج عنه بعد اعتقال دام عام في سجون الاحتلال في 06 يوليو 2022م.

يذكر أن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 4600 فلسطيني في 23 معتقلاً، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً، و29 أسيرة و172 طفلاً و680 معتقلاً إدارياً.