المعارضة "الإسرائيلية"تفشل في حجب الثقة عن حكومة "نتنياهو"

فشلت أحزاب المعارضة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، في حجب الثقة عن الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو".

ووفقاً للقناة السابعة "الإسرائيلية"، فأن الكنيست بكامل هيئتها تُسْقِط مقترحات حجب الثقة عن الحكومة، التي قدمتها أحزاب المعارضة

وفي الـ29 من شهر ديسمبر2022، صادق الكنيست "الإسرائيلي"، بكامل هيئتها على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، فقد صوت على تشكيل الحكومة الجديدة 64 عضو كنيست في حين عارض 54 عضوا.

يذكر أن حكومة "نتنياهو" هي الحكومة الأكثر تطرفا في التاريخ، خاصة وأن الحكومة تتألف من أحزاب تعرف باليمينية واليمينية المتطرفة، وهي حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي حصل على 32 مقعدا في الكنيست، وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عوتسماه يهوديت بقيادة ايتمار بن غفير وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز،